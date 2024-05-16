المشدد 5 سنوات لـ فكهاني ونجله لاتهامهما بسرقة توك توك بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية بالسجن المشدد 5 سنوات، لـ فكهاني ونجله لاتهامهما بسرقة توك توك من سائق تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة مركز شرطة طوخ.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين وهما "ا. ح" 43 سنة فكهاني، ونجله "م.م"، 23 سنة، نجار إلى محكمة الجنايات لانهما في غضون شهر نوفمبر من عام 2023 قاما بسرقة مركبة توك توك من المجنى عليه، "ا ر ا"، سائق، بالإكراه حيث قاما المتهمان بإستيقاف المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى إحدى الأماكن وأثناء ذلك قاما باشهار أسلحة بيضاء، مطواة وكتر في وجهه وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مطواة، كتر دون مسوغ قانوني.



ونجحت الأجهزة الأمنية، في تحديد مكان المتهمين عن طريق جهاز تتبع في مركبة التوك توك والقى القبض على المتهمان وبحوزتهما أسلحة بيضاء وارشدا عن المسروقات واعترفوا بارتكاب الواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.