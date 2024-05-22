تركيا ترحب باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين

أعربت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها الكبير بإعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “نرحب ترحيبا كبيرا بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأكد البيان أن “الاعتراف بفلسطين مطلب القانون الدولي والعدالة والضمير”.

وقال البيان إن “هذه خطوة بالغة الأهمية من حيث استعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني، ومساعدة فلسطين على الحصول على المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي”.

وشدد البيان على أن “تركيا سنواصل السعي من أجل أن يعترف المزيد من الدول بدولة فلسطين”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين “وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.