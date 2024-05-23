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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي يحصد المركز الأول بالجمهورية

تكريم المتميزين بأسوان
تكريم المتميزين بأسوان

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المساهمين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة فى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023 بعد التقييم العام لكافة محافظات الجمهورية من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين التحول الرقمى بإعتبار ذلك أحد ركائز التنمية فى الجمهورية الجديدة. 
 

 

تكريم

وأثناء لقاءه بالعاملين بحضور العميد أحمد دنش مدير المركز ، أكد اللواء أشرف عطية على أن حصول المحافظة على هذا المركز المتقدم يؤكد على أننا نسير فى الطريق الصحيح نحو توطين منظومة التحول الرقمى. 

وجاء ذلك نتيجة إنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مع ربطه بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز ، وتم دعم هذه المراكز بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة مما ساهم فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن.

 

وأشار أشرف عطية إلى أن مركز نظم المعلومات كان أحد أهم المواقع التى تفقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال زيارته الأخيرة لأسوان ، وأصبح مزاراً للعديد من الوزراء والوفود. 

 وأشار أشرف عطية إلى أننا مستمرين فى النجاح والتميز من خلال تنفيذ سلسلة من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار ، وأيضاً مواكبة التحديات على أرض الواقع تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشاد بما تم تحقيقه بواسطة فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ، والذين تم تكريمهم تقديراً لجهودهم على مدار السنوات الماضية ، ونجاحنا فى تحقيق الهدف الآسمى بالفصل بين طالب الخدمة ومقدمها بالمراكز التكنولوجية ، وبالتالى تحقيق الشفافية الكاملة للحد والقضاء على الفساد الإدارى والمالى .

 

 

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