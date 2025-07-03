ثلاثية انتصارات لفتح الله مع النجمة اللبناني.. رباعية في شباك العهد

واصل المدرب المصري محمود فتح الله تألقه مع فريق النجمة اللبناني، بعدما قاده لتحقيق فوز كبير على العهد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الدورة السداسية لتحديد بطل الدوري اللبناني الممتاز.

وجاءت رباعية النجمة بتوقيع كل من: إيبينجو، علي الرضا، محمد صفوان، وفضل عنتر، ليؤكد الفريق تفوقه الهجومي تحت قيادة فتح الله.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للنجمة في الدورة السداسية، بعد أن سبق له الانتصار بخماسية مقابل هدف أمام التضامن، ثم الفوز بثلاثية نظيفة على الحكمة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويعزز موقعه في سباق التتويج باللقب.

وكان فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد تولى المسؤولية الفنية لفريق النجمة يوم 21 أبريل الماضي، واصطحب معه في الجهاز المعاون المدرب العام شريف أشرف، لاعب الزمالك الأسبق، في أول تجربة تدريبية له خارج مصر.

ويأمل فتح الله في قيادة النجمة للتتويج بلقب الدوري اللبناني، في إنجاز سيكون تاريخياً للمدرب الشاب في بداية مسيرته التدريبية.