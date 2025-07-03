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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجازي خلال مؤتمر صحفي: مصر سوق استثماري ضخم في القطاع العقاري.. والعاصمة الإدارية جاذبة للاستثمارات الجديدة

اطلاق مشروع جديد بالعاصمة الإدارية
اطلاق مشروع جديد بالعاصمة الإدارية
أحمد عبد القوى

أكد المهندس محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للتطوير العقاري، أن مصر تعد سوقًا استثماريًا واعدًا يمتلك من المقومات ما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واحدة من أبرز قصص النجاح في المنطقة، وهو ما حفّز الشركة على دخول السوق المصري في هذا التوقيت.

وأوضح حجازي، خلال مؤتمر صحفي موسّع عقدته الشركة بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية تقليدية، بل تمثل سوقًا فريدة من نوعها بفضل حجمها الكبير مقارنة بالدول الأخرى وتنوعها الجغرافي، بالإضافة إلى كونها سوقًا دائم النمو وتحمل فرصًا واعدة على جميع المستويات.

وأضاف  أن ما يميز مصر عن غيرها من الأسواق هو ثراؤها بالموارد البشرية والكفاءات العلمية المتقدمة، إلى جانب الاهتمام المتنامي من الدولة بقضايا الاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتبني أحدث وسائل التكنولوجيا، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

من جانبه أشار رامى حجازي العضو المنتدب  إلى أن المشروع  يُعد باكورة استثمارات الشركة في مصر، باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه. وأوضح أن المشروع يقع في منطقة بمحور بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية، ويتميز بإطلالة فريدة على النهر الأخضر والبرج الأيقوني، ما يجعله مشروعًا استراتيجيًا من جميع النواحي. كما لفت إلى أن المشروع يضم وحدات متعددة الاستخدامات تشمل المكاتب والمحلات والعيادات والفندق، ويعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشغيل والإدارة.

وأعرب حجازي عن تطلعات الشركة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المشروع  يمثل مجرد بداية لخطة توسعية طموحة تشمل مناطق مثل الشيخ زايد والعلمين الجديدة. وأضاف أن الشركة تتطلع إلى تقديم نموذج تطويري جديد يرتكز على الابتكار والجودة والإدارة المؤسسية المستدامة، مع نقل خبراتها من السوق الخليجي إلى مصر، بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي ويجمع بين الرؤية الدولية والفرص المحلية.

مؤتمر صحفى عاصمة

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