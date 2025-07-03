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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أندريه سيلفا: شقيق جوتا بدأ من بورتو وختم رحلته على الأسفلت

أندريه سيلفا
أندريه سيلفا
حمزة شعيب

في صباح دامٍ اهتز له عالم كرة القدم، استيقظ عشاق الساحرة المستديرة على نبأ مأساوي بوفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رفقة شقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سيارة مروّع وقع على الطريق السريع "E-52" بمنطقة سانابريا، قرب الحدود الإسبانية البرتغالية.

الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من فجر الخميس، ترك صدمة واسعة في أوساط الرياضة الأوروبية والعالمية، ليس فقط بسبب حجم الفقد، بل لبشاعة تفاصيل الواقعة التي أوردتها صحف مثل "ماركا" و"آس" الإسبانيتين.

لحظات الموت: سيارة تحترق وشقيقان يفارقان الحياة

كان ديوجو وأندريه يستقلان سيارة "لامبورغيني" فاخرة عندما وقع الحادث، بعد أن انفجر أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز على الطريق السريع. السيارة فقدت توازنها، وانقلبت عدة مرات قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل، لتحول الحادث إلى مشهد مرعب وصفه شهود عيان بـ"الكارثة الحقيقية".

رغم تلقي خدمات الطوارئ بلاغات فورية، إلا أن فرق الإطفاء والإسعاف وصلت بعد فوات الأوان، وقد تم تأكيد وفاة الشقيقين في موقع الحادث، بعدما تفحمت جثتاهما داخل السيارة.

 ديوجو جوتا.. مسيرة قصيرة لكنها خالدة

الراحل ديوجو جوتا (28 عامًا) كان أحد أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، انضم إلى الفريق في 2020 قادمًا من وولفرهامبتون، ونجح في حجز مكان له ضمن خط هجوم الريدز إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني.

خاض جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 26، وساهم في حصد الفريق لعدة ألقاب محلية. 

كما كان أحد أعمدة المنتخب البرتغالي، حيث شارك في مناسبات دولية عديدة، ولعب بجوار النجم كريستيانو رونالدو الذي عبّر عن حزنه قائلاً:"لا أستوعب ما حدث.. لقد فقدنا شخصًا رائعًا، صديقًا، وأخًا في المنتخب."

 أندريه سيلفا.. اسم مغمور وخسارة فادحة

بعيدًا عن الأضواء، كان أندريه سيلفا (26 عامًا) يسير في طريقه الخاص، لاعبًا في صفوف نادي "بينافيل" بالدرجة الثانية البرتغالية. شارك الموسم الماضي في 32 مباراة، سجل هدفين وصنع هدفين، وكان من المنتظر أن يخوض موسمه الثالث مع الفريق.

لعب أندريه في مركز الوسط الهجومي، وتميز بذكائه في التحرك داخل منطقة الجزاء.

 بدأ مشواره في أكاديمية بورتو، وانتقل بعدها لفرق الشباب في بوافيشتا وفاماليكاو، قبل أن يستقر في بينافيل، وكان عقده ممتدًا حتى يونيو 2026.

رغم أنه لم يحقق شهرة شقيقه، فإن رحيله المأساوي إلى جانبه فجّر حالة من الحزن العميق لدى جماهير ناديه وزملائه.

 ردود فعل واسعة.. والحداد يعم الملاعب الأوروبية

تدفقت برقيات العزاء من كبار أندية العالم. مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، إيفرتون، وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبّروا جميعًا عن حزنهم عبر بيانات رسمية.

من جهته، أعلن نادي بورتو البرتغالي الحداد الرسمي على روح لاعبيه السابقين، وكتب عبر حسابه:"ببالغ الحزن، ننعى ديوجو وأندريه، اللذين حملوا قميص نادينا في البدايات.. قلوبنا مع عائلتهما."

 زفاف منذ أيام.. وحلم توقف فجأة

لم تكد تمضي عشرة أيام على زفاف ديوغو جوتا من حبيبته القديمة "روت كاردوسو"، حيث احتفل بزواجه في 22 يونيو الماضي، وشارك صورًا مؤثرة عبر حسابه على منصة X كتب فيها: "نعم، إلى الأبد."

كان لدى الزوجين ثلاثة أطفال، وكانت الحياة تبتسم له قبل أن يخطفه الموت فجأة، ويترك خلفه زوجة مكلومة وأطفالًا بلا أب، وجماهير فقدت نجمًا من نوع مختلف.

 

كان جوتا شغوفًا أيضًا بعالم ألعاب الفيديو، وشارك في بطولات احترافية في لعبة FIFA، حيث كان معروفًا بتواضعه خارج الملعب وهدوئه رغم شهرته الكبيرة.

 وداعًا جوتا وأندريه.. الحياة قصيرة، لكن الذكرى خالدة

في وداع صادم، رحل جوتا وشقيقه تاركين خلفهما إرثًا من الأداء، الطموح، والتواضع. لا يزال العالم الرياضي تحت تأثير الصدمة، بينما تستمر التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث الذي أنهى حياة شقيقين بطريقة لا تُصدّق.

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