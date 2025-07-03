كريم أديمي: لا نخشى ريال مدريد وجاهزون لإقصائهم من كأس العالم للأندية

عبّر الألماني كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تجاوز عقبة ريال مدريد في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الألماني، قال أديمي: "بالطبع هدفنا هو الفوز. إذا بدأنا كما فعلنا في المباراة الماضية، قد نصعب الأمور على ريال مدريد. نعلم جيدًا مدى قوتهم، لكننا نثق في أنفسنا أيضًا ولا نحتاج إلى الاختباء".

وأشار اللاعب إلى أن مواجهة فريق بحجم ريال مدريد تعتبر حافزًا كبيرًا للاعبين: "نحن سعداء بمواجهة فريق بهذه القوة، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق الانتصار. لا نلعب فقط من أجل الجوائز أو المال، بل أيضًا من أجل الجماهير. هذه هي متعة كرة القدم، سواء لإسعاد أنصارنا أو إحباط جماهير الخصم".

وأبدى أديمي بعض القلق بخصوص أرضية ملعب المباراة، مشيرًا إلى تجربتهم السابقة أمام فلومينينسي:

"نأمل فقط أن تكون الأرضية مروية وليست جافة. عندما لعبنا ضد فلومينينسي، كانت الأرض غير مستوية بعض الشيء، لكننا لا نبحث عن أعذار، نحن هنا للعب كرة القدم ونريد الفوز".

كما تحدث عن التطور الكبير الذي شهده ريال مدريد في الفترة الأخيرة، قائلًا:

"الريال تغيّر عن أيام أنشيلوتي، وتشابي ألونسو لا يزال يثبت نفسه كمدرب كبير. اللاعبون لديهم حافز لإثبات أنفسهم له، ولهذا نحن أمام فريق مختلف تمامًا، لكن إذا قدمنا أداءً قويًا، يمكننا الفوز".

واختتم أديمي حديثه بالإشادة بمدربه نيكو كوفاتش، الذي يقود الفريق بثبات منذ بداية الموسم: "هو لا يغيّر من طريقته سواء في مباريات الإقصاء أو الدوري. يطلب دائمًا 100% من الجهد، ويتحدث معنا بهدوء ووضوح. إذا التزمنا بتعليماته، لدينا ما يكفي من الجودة للفوز على أي منافس".

وتُعد مواجهة ريال مدريد محطة مفصلية لدورتموند في البطولة، إذ يتطلع الفريق الألماني لمواصلة مفاجآته على الساحة العالمية بعد عروض قوية قدمها في دور المجموعات، ويأمل لاعبوه أن يثبتوا جدارتهم أمام أحد أنجح أندية العالم في البطولات القارية.