فنلندا: طعـ.ن عدة أشخاص في مركز تسوق واعتقال المنفذ

شهدت فنلندا حادثة طعن في مدينة تيمبيري والتي تبعد 180 كيلومترًا شمال غرب العاصمة هلسنكي، ولم يتضح على الفور عدد المصابين في الهجوم، لكن الشرطة قالت إن الوضع لم يعد يشكل خطرًا على الآخرين.

وأعلنت الشرطة الفنلندية أن الضحايا تلقوا الإسعافات الأولية في مكان الحادث، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

واعتقل شخص واحد دون ذكر أي تفاصيل حول هويته، وأظهر مقطع فيديو تواجدًا مكثفًا للشرطة وسيارات إسعاف أمام المركز التجاري المُطوق.

وأفادت صحيفة Aamulehti اليومية أن الشرطة أغلقت جميع أبواب مركز Ratine التجاري، ولم يُسمح للناس بالدخول أو الخروج.

ونُقل شهود الهجوم إلى الطابق الثاني من المركز التجاري للاستجواب.