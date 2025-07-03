وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

حالة من الصدمة تسيطر على عشاق كرة القدم العالمية، بعد وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، في حادث سير في إسبانيا، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن جوتا كان يستقل سيارته مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، وانحرفت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

حديث جوتا الأخير عن محمد صلاح

جوتا تمتع بعلاقة رائعة ليس مع النجم المصري محمد صلاح فقط، بل بجميع لاعبي الريدز، وفي مارس الماضي قدم النجم البرتغالي إشادة بدور صلاح المؤثر مع الريدز.

وقال جوتا: “محمد صلاح لاعب رائع، أعتقد أن الناس توقفوا عن العد حاليًا لأنه يُقدم أداءً مذهلاً، وفي النهاية سنرى الأرقام النهائية”.

وأضاف: “من الواضح أن ذلك ساعدنا كثيرًا لأننا نعلم أنه يُمكننا الاعتماد عليه في الكثير من الأمور، سواءً بالتسجيل أو التمرير. من الجيد وجود لاعب مثله في الفريق”.