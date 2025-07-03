منتخب الريشة الطائرة الهوائية يقع في المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا بغانا

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة من البطولة القارية المقامة بدولة غانا خلال الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 7 يوليو الجاري.

وجاء الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة كلًا من: “موريشيوس - غانا - توجو”، فيما ضمت المجموعة الأولى من: “نيجيريا - غينيا الإستوائية - كوت ديفوار - بوركينا فاسو”، أما المجموعة الثانية فتكونت من: “جنوب إفريقيا - بنين - إفريقيا الوسطى".

ويستهل أبناء النيل مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الغاني صاحب الأرض والجمهور.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - عاليا عمرو الغندور - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - أحمد علي البهنساوي - علي أشرف محمود - محمود منتصر محمود".

ويأمل أبناء النيل في تحقيق نتيجة جيدة في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية بهذه المنافسة.

ويصعد صاحب المركزين الأول والثاني من البطولة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بالإمارات العربية المتحدة.