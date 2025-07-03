ضبط مالك جيم شهير والمدير الإداري في واقعة تركيب كاميرات بحمام السيدات بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمه ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبة داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

سقوط المتهمين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.