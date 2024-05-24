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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة تنظم ورشة "الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠"

صدى البلد

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل بعنوان " الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ "، وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE ، تحت إشراف المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والمنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبحضور العديد من الجهات المعنية من وزارات الدفاع، والداخلية، والري، والمالية وغيرها من الوزارات المختلفة، وعدد من الجهات البحثية كالمركز القومي للبحوث وهيئة الأرصاد الجوية.

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهود وزارة البيئة فيما يخص التعامل مع قضية التغيرات المناخية.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ تلك الورشة يأتى استجابة لقرار دولة السيد رئيس الوزراء بإعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الصادرة فى مايو ٢٠٢٢، والذى نص فى مادته الثانية على إلزام كافة الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وبناءًا على الطلبات الواردة من عدد من الوزارات والجهات إلى وزارة البيئة بضرورة التنسيق معها وتقديم الدعم الفنى فيما ملف تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال الورشة تم مناقشة دور كل وزارة في إعداد الإطار العام للخطة التنفيذية لإستراتيجية تغير المناخ، وتنفيذ وتحقيق الأهداف الواردة بها.

يذكر أن هذه الورشة هي أحد الركائز الأولى التي تلحق بها تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف دعم الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك من خلال وحدات تغير المناخ الموجودة بالوزارات المعنية المختلفة.

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