60 ألف فدان.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعلن مفاجأة

أكد اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مشروع تنمية جنوب الوادي " توشكى" به مشروعات كهربائية بلغت 38 ألف عمود جهد متوسط، وموصلات كهربائية بلغت أكثر من 6500 طن، وتم مد كابلات بطول 1500 كيلو.



وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال كلمته بافتتاح المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء 2 محطة مياه رفع عملاقة بالمشروع بإجمالي طاقات 11 مليون و300 ألف متر مكعب يوم، من أجل توصيل المياه للمشروع.



ولفت إلى أنه جاري دراسة المرحلة الثالثة بإضافة مساحة 40 لـ 60 ألف فدان، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإضافة تلك المساحات خلال هذا العام.

