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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسباني يطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة فورا

وزير الخارجية الاسباني
وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس

قال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم السبت، إن اسرائيل ملزمة بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، الداعية لوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورا".

وكتب ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وأكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وكانت إسبانيا وإيرلندا والنروج، قد اعلنت بشكل مشترك الأربعاء الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35903 فلسطينيا، وإصابة 80420 آخرين.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل محكمة العدل الدولية رفح فتح معبر رفح دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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وزير الخارجية الإسباني يطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة فورا


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