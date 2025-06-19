أخبار الوادي الجديد: المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله.. والتعليم تكرم الطالبة الأولى على الإعدادية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بطرق الخارجة

كلّف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحدة المعدات الثقيلة المركزية التابعة للمحافظة، بسرعة رد الشئ لأصله وإصلاح الشوارع الداخلية بأحياء مدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز؛ لمتابعة أعمال ترميم الطرق الناتجة عن حفر الغاز الطبيعي بالأحياء، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال تيسيرًا على المواطنين وتحسين كفاءة الحركة بالطرق الداخلية.

من ناحية اخري أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إطلاق البرنامج التدريبي "نحو حياة تكنولوجية أفضل"، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، فى إطار الاستغلال الأمثل للإجازة، ويستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي.

وقال وكيل التعليم إن الهدف من البرنامج هو تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مدة التدريب 3 أسابيع بواقع 3 أيام في الأسبوع (فترة صباحية) بمقر بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأكد فضل أن شروط الالتحاق بالبرنامج تضمنت أن يكون الطالب مقيدا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وأن أسبقية التسجيل على الرابط المرفق وكتابة البيانات بشكل صحيح، ويتضمن رقم التليفون الذكي تطبيق “واتساب” للانضمام لجروب التدريب.

تعليم الوادي الجديد يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية

في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، نظّمت إدارة بلاط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد ، احتفالا لتكريم الطالبة سارة صقر محمد صقر لتفوقها في الشهادة الإعدادية ، وذلك لحصولها بالمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث أحرزت المركز الأول بجدارة واستحقاق بمجموع ٢٨٠، وسط حضور كلا من سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، والنائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس النواب، و سمير طاهر مدير عام التعليم ومصطفي محمد علي نقيب المعلمين ، والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري السابق، و عضو مجلس أمناء إدارة الداخلة التعليمية وعبدالوهاب عبدالسلام عضو مجلس أمناء المحافظة، وحمدي البرنس رئيس مجلس أمناء الإدارة، ومحمد عبدالرازق مدير عام إدارة بلاط التعليمية السابق وكوكبة من قيادات التعليم والرموز المجتمعية، وبحضور المحتفي بها ووالدها ، وشربات أحمد كامل وكيل مدرسة بلاط الإعدادية.

وشهد الحفل كلمات مؤثرة من الحضور الكرام عبّرت عن عميق الامتنان لأهل العلم، والفخر بما تحقق من إنجازات تعليمية مشرفة، لا سيما في ظل قيادة تعليمية حكيمة يشهد لها الجميع بالكفاءة والحرص على التميز.

كما توجه الحضور بالشكر والتقدير لأسرة المحتفي بها وأشادوا بجهود معلميها وأسرتها.

كما تم خلال الحفل تقديم تهنئة خاصة ل سمير طاهر بمناسبة تفوق كريمته في الشهادة الإعدادية، وحصولها على الدرجة النهائية وتصدرها أوائل المحافظة، وسط تصفيق حار من الحضور وتقدير واسع لما تمثله الأسرة من نموذج يُحتذى به في دعم التعليم والنجاح.

واختُتم الحفل بتكريم الطالبة المتفوقة وتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية والهدايا المقدمة من إدارة بلاط التعليمية ومجلس الأمناء ومركز ومدينة بلاط والنائب محمد علي عبدالغني والمهندس منصور ابراهيم ، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة حقيقية للتعاون بين الأسرة، المدرسة، والإدارة التعليمية.

إصابة 12 شخصا في إنقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 12 شخصا في حادث مروري، اليوم "الاربعاء"، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الخارجة - الداخلة أسفر عن إصابة ١٢ شخصا وهم يوسف محمد عبدالمطلب ١٠ أعوام ، نور محمد عبدالمطلب ١٨ عاما، أسماء فوزى خضر ٥٢عاما، شهد محمد عبدالمطلب ٢١ عاما، مسك محمد يوسف ، 10 شهور ، اميره رفاعي سعد، ٢٥ عاما فرح محمد أبوبكر ١٠ أعوام، حليمة أحمد سيد، ٦٣ عاما، منار صالح حسن 27 عاما، محمد أبو بكر عبدالله 37 عاما، علي محمد علي 16 عاما، محمد عبدالمطلب أمام 54 عاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات