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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار المواد البناء
أسعار المواد البناء
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر، حالة من التباين منذ مطلع يونيو الجاري.

ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للمصانع الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض الجبس.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850 جنيها من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34.000 جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

شهدت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 100 و200 جنيه.

أسمنت السويدي: سعر الطن 4300 جنيه اليوم. 

أسمنت حلوان: سعر الطن 4150 جنيها اليوم.

أسمنت السويس: سعر الطن 4160 جنيهًا اليوم.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 4150 جنيها اليوم.

أسمنت سيناء: سعر الطن 4115 جنيها اليوم. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4872 جنيها في يونيو الحالي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه اليوم.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5550 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4872 جنيها اليوم الخميس.
 

أسعار الجبس اليوم الخميس

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يونيو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها.

أسعار مواد البناء سعر الحديد أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الجبس اليوم

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