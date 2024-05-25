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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج: قرار محكمة العدل بوقف القتال فى رفح يتمتع بحدة سياسية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن  محكمة العدل الدولية أصدرت ثلاث قرارات مهمة وهى إيقاف القتال فى رفح وفتح المعبر والسماح بدخول لجنة التفتيش.

 وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قرار محكمة العدل بوقف القتال فى غزة تمتع بحدة سياسية .

وتابع سمير فرج: المحكمة ليس لديها سلطة تنفيذ، لذا سيتم رفع القرار لمجلس الأمن لتنفيذه مما يجبر أمريكا الموافقة وعدم إستخدام الفيتو لأنها أعلنت أنها ضد القتال فى رفح.

السيسى وبايدن

وأوضح سمير فرج أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي له دلالة هامة للغاية لأن مصر دولة كبيرة بالمنطقة ولديها علاقات مع حماس وإسرائيل وتستطيع تولى ملف المفاوضات.

الأمريكي جو بايدن الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن العدل الدولية اللواء سمير فرج

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