قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال بلبنان ولن نقبل بالتطبيع
500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات
" الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع بالكامل
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دميرة للصحة النفسية ويحيل مديرتها للتحقيق
إصابة أربعة أشخاص إثر انقلاب أوتوبيس بالدقهلية
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
إنجاز تاريخي.. ‎فريدة خليل تحصد ذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث
أحمد حسن يكشف عن موعد بدء فترة الإعدادات بنادي الزمالك
انتظر الشرطة بجوار الجثمان.. شاب ينهي حياة عمّه داخل شقته في القاهرة لهذا السبب
تعديل قانون المهن الطبية.. جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الرابع على التوالي
أحمد حسن: جون إدوارد ينجح في الاتفاق مع عبدالله السعيد على تخفيض طلباته المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

10 نجوم خطفوا الأضواء في مونديال الأندية 2025.. من هم؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أمينة الدسوقي

مع اقتراب كأس العالم للأندية 2025 من محطته قبل الأخيرة، لم تقتصر الأضواء على الأسماء اللامعة والأندية العملاقة، بل شهدت البطولة بروز عدد من المواهب الصاعدة التي قدمت أداء استثنائياً، وفرضت نفسها على الساحة العالمية كاكتشافات كروية حقيقية.

أسماء شابة وجديدة فى مونديال الأندية 

من ريال مدريد إلى فلومينينسي، أبهرت أسماء أسماء شابة وجديدة الجماهير بموهبتها، وقدمت أرقاماً لافتة تؤكد جاهزيتها للمنافسة في أعلى المستويات.

وفيما يلي، أبرز عشرة لاعبين تركوا بصمتهم في نسخة هذا العام.

غونزالو غارسيا (ريال مدريد)

في ظل غياب النجم كيليان مبابي، برز الشاب غونزالو غارسيا كبديل مثالي في هجوم "الميرينغي".

 اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سجّل 4 أهداف وصنع آخر، أبرزها هدف الفوز أمام بروسيا دورتموند، ليعيد إلى الأذهان تحركات الأسطورة "راؤول" داخل منطقة الجزاء، ويؤكد أنه الرقم 9 المنتظر في مدريد.

كلاوديو إتشيفيري (مانشستر سيتي)

رغم مشاركته لمدة شوط واحد فقط قبل تعرضه للإصابة، نجح اللاعب الأرجنتيني الشاب في خطف الأنظار بتسجيله هدفاً رائعاً، مع تمريرات دقيقة بلغت نسبتها 90% في الثلث الأخير من الملعب، ليمنح جماهير السيتي لمحة من موهبته المنتظرة.

ناصر الدوسري (الهلال)

اللاعب السعودي قدّم نسخة متكاملة في خط الوسط، إذ تميز بدوره الدفاعي (8 التحامات ناجحة، 12 اعتراضاً) إلى جانب مساهماته الهجومية بصناعة هدف حاسم، مع دقة تمرير بلغت 92%، ما يجعله أحد أبرز نجوم الهلال في البطولة.

سيني مايولو (باريس سان جيرمان)

النجم الفرنسي الشاب (19 عاماً) تألق خلال 3 مباريات بتسجيله هدفاً وصناعته 5 فرص محققة، بالإضافة إلى نجاحه في 12 مراوغة، ما يعكس جرأته الهجومية ورسالة واضحة بإمكاناته المستقبلية.

 والاس يان (فلامنغو)

الجناح البرازيلي أثبت فعاليته أمام المرمى، إذ سجل هدفين من 7 تسديدات، بما في ذلك أهداف في شباك لوس أنجلوس وتشيلسي، أرقامه لفتت أنظار المتابعين وجعلته هدفاً محتملاً في سوق الانتقالات.

لينارت كارل (بايرن ميونخ)

أصغر لاعب في البطولة (17 عاماً) شارك لـ45 دقيقة فقط أمام أوكلاند سيتي، لكنها كانت كافية ليقدم أداء مميزاً: 5 تسديدات، 8 التحامات ناجحة، ودقة تمرير بلغت 91%، ما يؤكد نضجه الكبير رغم صغر سنه.

 تايريك جورج (تشيلسي)

اللاعب الموهوب سجل هدفا مذهلا من تسديدة بعيدة في مشاركته الوحيدة ضد الترجي التونسي، وقدم أداء متكاملاً شمل 8 تسديدات واستعادة الكرة 4 مرات في نصف ملعب الخصم.

جوش أتشيمبونج (تشيلسي)

في ذات المباراة، قدم المدافع الشاب أداء دفاعياً لافتاً بفوزه في 15 من أصل 18 مواجهة، وتنفيذه 20 إبعاداً ناجحاً للكرة، مع دقة تمرير بلغت 89%، ليظهر نضجاً دفاعياً استثنائياً في أول اختبار كبير له.

 أوسكار أوستاري (إنتر ميامي)

الحارس الأرجنتيني المخضرم كان صمام الأمان لفريقه، محافظاً على نظافة شباكه في مباراتين، وقام بـ25 تصدياً، أبرزها ركلة جزاء تصدى لها أمام الأهلي المصري، ليصل إلى نسبة تصدٍ بلغت 85% ويؤكد قيمته القيادية داخل الملعب.

 فابيو (فلومينينسي)

رغم بلوغه سن الـ44، قدّم فابيو أداء مذهلاً بتصديه لـ14 كرة خطيرة، ونجاحه في التعامل مع 95% من الكرات الهوائية، ليقود فريقه إلى نصف النهائي ويثبت أن العمر مجرد رقم في عالم كرة القدم.

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية ريال مدريد مونديال الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خلال أسبوع.. إصدار 700 شهادة صحية.. و86 إذن تصدير والفاصولياء والعنب

مشغولات ذهبية

إيهاب واصف: الذهب في مصر يشهد تذبذبًا رغم الدعم العالمي

جانب من القرعة

تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق بالقرعة العلنية العاشرة

بالصور

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد