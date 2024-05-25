برلمانية: المشروعات الزراعية التنموية تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل حجم الاستيراد

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أولوية كبيرة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القيادة السياسية منذ توليها الحكم قد حققت إنجازات ومبادرات عززت الأمن الغذائي القومي للمصريين، وشملت هذه الإنجازات قطاع الزراعة، حيث تم توسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات مثل مشروع المليون ونصف فدان، وتخصيص المزيد من الأراضي للزراعة.

وتابعت: "كما تم تطوير البنية التحتية الزراعية ببناء سدود ومحطات تحلية وشبكات ري حديثة لتحسين إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم الدعم المادي والفني للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لزيادة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الصناعات الغذائية.

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات جنوب الوادي وتوشكى الزراعية التنموية يسهم في مضاعفة إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، وذلك من خلال استخدام الميكنة الزراعية والأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت النائبة، أن هذه المشروعات الزراعية التنموية تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، مما يعزز الأمن الغذائي المصري من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستكملت: "سعت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة إلى توسيع مساحات المشاريع الزراعية لتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في الدولة"، مشيرة إلى أن تلك المشروعات القومية ستحدث طفرة كبيرة في القطاعين الزراعي والصناعي في مصر، مما سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد القومي في السنوات المقبلة".