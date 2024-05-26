محمد بركات: جماهير الأهلي كانت بتخليني «أموّت نفسي» في الملعب

عبّر محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعد تعادل الفريقين دون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "منظر جمهور الأهلي اليوم رجعنا لزمان، وجماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي".

وتابع: "الأهلي كان عينه على البطولة منذ انطلاقها، وكان ليا لشرف إني كنت لاعبًا للأهلي في ظل دعم كل الجماهير الحمراء".

وأضاف: "جماهير الأهلي كانت بتخليني (أموّت نفسي) في الملعب عشان أفرحهم".

وأتم: "الأجيال في الأهلي بتتغير لكن وفاء وانتماء الجماهير لا يتغير".