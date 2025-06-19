يوسف بوخريص: الوداد ظهر بشكل ضعيف ضد مانشستر سيتي.. ومرموش تألق

تحدث المغربي يوسف بوخريص مدرب فريق العين الإماراتي للشباب، عن هزيمة الوداد ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بوخريص عبر زووم في تصريحات ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"الجميع كان متفائل أن فريق الوداد يظهر بشكل أفضل ضد مانشستر سيتي، لكن العامل النفسي سبب هذه الخسارة".

وأضاف:"مانشستر سيتي فريق متكامل والمباراة كانت صعبة للغاية على الوداد، وبيب جوارديولا اعتمد على مرموش الذي تألق رغم عدم تسجيله بالإضافة إلى دوكو وهي التشكيلة الأساسية للفريق".

واختتم حديثه قائلًا:"أنا متفائل بشأن العين قبل مباراة يوفنتوس وأتمنى أن يكون العامل النفسي لصالح الفريق الإماراتي تحديدا بعد الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق وأبرزها رامي ربيعة".