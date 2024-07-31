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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منظمة خريجي الأزهر: قافلة اتقان الصلاة ترسخ العبادات الصحيحة بمطروح

خلال فاعلياتلا اتقان
خلال فاعلياتلا اتقان الصلاة

تفقد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الاربعاء، فعاليات قافلة « إتقان الصلاة»، التي أطلقتها منظمة خريجي الأزهر والدعوة والاغاثة، بمركزي ( النجيلة- براني)، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات.

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وتضمنت الجولة زيارة مقار مجالس مدن (النجيلة- براني)،وتم متابعة اعداد المشاركات في البرنامج بالقري المستهدفه، وانتظام حضورهن، و مدي استفادتهن من البرنامج، واحتياجات الواعظات لتسيير أعمالهن،.

واشاد بجهود رؤساء المدن، وشيوخ القبائل، المبذولة في إعلام السيدات المشاركات وتجميعهن وتنظيم حضورهن، للاستفادة من البرنامج، وتحقيق أهدافه.

وأوضح رئيس المنظمة أن قافلة «اتقان الصلاة»، ترتكز في برنامجها الدعوي والتوعوي على تعليم ركيزة من أهم ركائز العبادة وهي الصلاة، وفقه الطهارة، وأثر الصلاة في حياة المسلم، من خلال الشرح المبسط والحفظ والتكرار، لترسيخ العبادات الصحيحة في عقولهم وإتقانها بالوجه الصحيح.

وكان وفد من منظمة العالم الإسلامي والأزهر الشريف، قد اجتمع مع اللواء أشرف، ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح  بداية يوليو الجاري، بديوان عام المحافظة، وتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المختصة، وتم توجيه اعمال القافلة للمدن المستهدفه، وتقديم كل سبل الدعم لتسيرها، وتحقيق أهدافها.

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