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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

رمضان 2025 .. علي السبع ينضم إلى أبطال مسلسل أثينا

علي السبع
علي السبع
أوركيد سامي
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انضم الفنان علي السبع إلى أبطال مسلسل أثينا المنتظر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية القادم 2025.

المسلسل بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.


يذكر أن علي السبع ممثل مصري ، سرعان ما لفت إليه الأنظار مع بداية مسيرته، ليقترن اسمه بنجوم كبار سواء في التمثيل أو الإخراج. 

اختاره المخرج تامر محسن لتجسيد دور الديلر "لوكا" في مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح.


وفي رمضان 2022 شارك السبع في بطولة مسلسل أحلام سعيدة أمام النجمة يسرا، إخراج عمرو عرفة، ومسلسل المشوار للمخرج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان ودينا الشربيني التي شارك معها علي السبع أيضاً في بطولة مسلسل قصر النيل (2021).


أحدث أعمال علي السبع في الدراما التلفزيونية مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل وجميلة عوض، وسبقه مسلسل حالة خاصة بطولة غادة عادل وطه الدسوقي، وإخراج عبد العزيز النجار.


وفي السينما شارك علي في بطولة فيلم فرق خبرة مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب. وتعد أحدث أعماله السينمائية فيلم مين يصدق، الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية بعد أن نافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من بطولة يوسف عمر وجيدا منصور وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.


ومؤخراً انتهى علي السبع من تصوير دوره في فيلم نجوم الساحل المنتظر عرضه قريباً، ويشارك علي في بطولته مع أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد صيام، أحمد عبد الحميد، مالك السبع ومغني الراب فليكس، والفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف كريم يوسف.


بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأميركية، لدراسة المسرح، حيث قدم العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني الحقيقي في فيلم رأس السنة مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان" صديق أحمد مالك.

اخبار الفن نجوم الفن علي السبع الفنان علي السبع نبيل عيسي

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