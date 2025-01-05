شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يعتقل 20 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وفي سياق أخر، قال عادل محمود، المحلل السياسي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات والمجازر بقطاع غزة، موضحا أنّ الاحتلال اغتنم فرصة تاريخية وهي قتل المزيد من الفلسطينيين وفرض معادلة جديدة من خلال المجاعة والموت بسبب الشتاء والبرد القاسي والطقس المتقلب.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تتأرجح ما بين مخاوف من أكسجين جديد أي تهدئة مجزأة بإمكانها أن تجعل حركة حماس في قطاع غزة تستعيد عافيتها.

وتابع: «أرجح أن هناك معادلة فاشلة ولا تريد إسرائيل منح الفلسطينيين وتحديدا حماس في أي اتفاق ولو كان جزئيا حتى لا يستطيعوا استعادة مقومات الحياة».

واستطرد: «الاحتلال الإسرائيلي يقضي على مقومات الحياة في قطاع غزة من خلال تدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة وخيام إيواء النازحين، كما أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الشهداء والمصابين في غزة، بالتالي أعتقد أن إسرائيل لن تخرج من شمال غربي غزة ولن تخرج باتفاق وقف إطلاق النار».