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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد قوافل المساعدات الغذائية لتوصيلها إلى غزة كتبرعات مهداة من المحافظة

محافظ بورسعيد يتفقد قوافل المساعدات الغذائية لتوصيلها إلى غزة كتبرعات مهداة من المحافظة
محافظ بورسعيد يتفقد قوافل المساعدات الغذائية لتوصيلها إلى غزة كتبرعات مهداة من المحافظة
أ ش أ
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تفقد محافظ بورسعيد محب حبشي، اليوم /الخميس/، قوافل المساعدات الغذائية التي سيتم تسليمها لجمعية الهلال الأحمر لتوصيلها إلى أهالينا في غزة ، والتي تأتي كتبرعات مهداة من المحافظة و أبنائها و رجال الأعمال .


ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرجال الأعمال المساهمين في توفير الدعم لأهالينا في فلسطين، وكذلك الجمعيات الأهلية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على تسهيل الإجراءات لعبور القوافل من محافظة بورسعيد لمعبر رفح، مؤكدا على أن كافة الجهات المصرية تتضافر وتعمل من أجل خدمة أشقاءنا في غزة، وأننا نعمل على تخفيف المعاناة على أهالي غزة لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة الحالية، مثمنٱ جهود الدولة المصرية في هذا الملف وصولا لمرحلة وقف إطلاق النار .


يذكر أن أبناء المحافظة تبرعوا بعدد 12 قافلة غذائية تضم مئات الأطنان من المساعدات الغذائية (أرز، سكر، زيت، مكرونة، و بطاطين).

معبر رفح محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جمعية الهلال الأحمر قوافل المساعدات الغذائية

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