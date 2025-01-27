لن تتوقعه.. مكون في وجبة الإفطار يحميك من 5 أمراض

كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة «يو سي ديفيس هيلث» الأمريكية أن الإلتزام بوجبة الإفطار يحميك من الكثير من الأمراض، منها السمنة وأمراض القلب وأيضا مرض السكري.

وأضافت الدراسة أن الإلتزام بوجبة الإفطار يعزز من صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر .

ولكن الدراسة أكدت أن هناك نوعا من الطعام إذا تم تناوله بوجبة الإفطار يساعد على إطالة العمر وهو الشوفان.

وأضافت الدراسة أن الشوفان يساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وكان موقع هيلثي كشف عن فوائد الشوفان في تقرير سابق وأبرزها :

إنقاص الوزن

تناول الشوفان يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية ويمكن استخدامه كوجبة إفطار مشبعة عند إضافة الفاكهة والمكسرات، أو كوجبة خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية.

الحفاظ على الجهاز الهضمي

الشوفان غني بالألياف الغذائية التي تُحسن من صحة الجهاز الهضمي وتُساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك كما تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الميكروبيوم.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الشوفان على مركب بيتا-جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي أثبتت الدراسات فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول الضار وهذا يجعل الشوفان حليفًا قويًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

