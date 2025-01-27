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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

2025 عام طرح الشركات.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن برنامج الطروحات

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء
محمود محسن
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أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء،  أنه تم مناقشة وضع تصور وإطار زمني لطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، مؤكدا أنه خلال عام 2025 سوف يكون عام طرح الشركات المعلن عنها.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لم يتم ضم أي شركات جديدة لبرنامج الطروحات، مؤكدا أنه جار الإنتهاء من تقييم بعض الهيئات الحكومية لدمجها أو إعادة هيكلتها

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء،  رئيس الوزراء أكد اليوم على ضرورة تخفيض زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى ان تخفض زمن الإفراج المركي يوفر أموال طائلة على الدولة والمستثمرين.

القوات المسلحة مجلس الوزراء الشركات برنامج الطروحات المستشار محمد الحمصاني

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