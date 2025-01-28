برلماني يطالب الحكومة بصيانة الملاعب واستبدال النجيل الصناعي المتهالك

طالب النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس ،وزارة الشباب والرياضة بصيانة الملاعب ، واستبدال النجيل الصناعي المتهالك وذلك حتي يستطيع الشباب ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه ،بشأن عدم قيام الوزارة بصيانة الملاعب المتفق عليها في الإجازة الصيفية ، والتي تتحصل منها الوزارة على أموال نظير الصيانة .

وأشار ثروت سويلم إلى وجود عدد كبير من ملاعب كرة القدم الخماسية ، تعاني الإهمال بسبب الصيانة وهو ما يتسبب في عدم قدرة الشباب من الاستفادة من تلك الملاعب .



كما طالب النائب ثروت سويلم، وزارة الشباب إدراج ملعب مركز شباب الخيس ، بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية الرئاسية حياة كريمة وانشاء ملعب كرة قدم لشباب القرية ، الذي يعانون من عدم وجود أماكن لممارسة الألعاب الرياضية عليها .