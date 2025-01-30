الصحة الفلسطينية: 5 شهداء في قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة طمون بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة طمون في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت القناة 12 العبرية، امس الأربعاء، أنه بناءً على القائمة التي تسلمتها إسرائيل من حركة حماس، سيتم الإفراج غدًا عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وجاء في تفاصيل الصفقة التي تم التوصل إليها مع حماس:

مقابل المجندة أغام بيرغر: سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيا محكومًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 أسيرًا آخرين محكومين بفترات سجن متفاوتة.

مقابل الأسيرة أربيل يهود: سيتم الإفراج عن 30 قاصرًا وامرأة من الأسرى الفلسطينيين.

مقابل الأسير المسن غادي موزيس: سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا، منهم 27 محكومين بفترات سجن مختلفة، و3 محكومين بالسجن المؤبد.

وبذلك يكون إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدًا هو:

33 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، 47 أسيرًا محكومين بفترات سجن مختلفة، 30 قاصرًا وامرأة.