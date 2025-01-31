وزير الخارجية: نثق في أن لبنان سيتعافى من أزمته

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أننا على ثقة أن لبنان سيتعافى من أزمته ونثق في إدارة الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأن هناك تضامنا ودعما مصريا كاملا مع الجمهورية اللبنانية في هذا التوقيت العصيب.



وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، أنه نقل دعوة من الرئيس السيسي للرئيس جوزيف عون لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.



وتابع: أكدت خلال لقائي مع الرئيس جوزيف عون أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان.



ولفت إلى أن مصر حريصة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، و نرحب بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وحريصون على تقديم كافة أوجه الدعم له، ونؤكد أهمية عودة النازحين اللبنانيين إلى مدنهم وقراهم في الجنوب.



