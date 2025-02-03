أسوان في 24 ساعة.. السيطرة على حريق بأحد الفنادق وإجراءات لتقنين أوضاع عربات الحنطور

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق 2/2/2025 .

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان الحملة المكبرة التى تم تنظيمها بمناطق السيل وأعمال التغطية على مصرف السيل والمحمودية والنفق والحدادين وشارع المطار .

رفع 230 حالة إشغال وقطع التيار الكهربائى العشوائى عن بعض الباعة الجائلين بأسوان

اندلع اليوم حريق فى أحد الفنادق السياحية الصغيرة بمدينة إدفو شمال أسوان، ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.



السيطرةعلى حريق بأحد الفنادق الصغيرة بإدفو شمال أسوان دون خسائر بالأرواح

ينشر صدى البلد أسماء المصابين بحالات اختناق في حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو شمال أسوان ، والذين تم نقلهم لمستشفى النيل، وتماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى .



صدى البلد ينشر أسماء مصابى حريق في فنادق بإدفو شمال أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إحتواء حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو ، والذى نجحت فرق الحماية المدنية بمعاونة المواطنين فى السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء ، و 20 سيارة إسعاف.



تقديم الرعاية الطبية لـ7حالات اختناق فى حريق بفندق بإدفو شمال أسوان|صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بالقيام بأعمال شفط المياه الناتجة عن أعمال الإطفاء لحريق بأحد الفنادق بمدينة إدفو وعودة الأمور لطبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة بمعاونة سيارات شركة مياه الشرب من الشارع الذى يقع به الفندق والمنطقة المحيطة.



بسبب نشوب حريق.. محافظ أسوان يوجه باتخاذ الإجراءات ضد مالك أحد الفنادق

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مكبرة قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والرائد أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها .



ضبط محتويات 30 عربة ومصادرة 3 عربات مخالفة بأسوان

