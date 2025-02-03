قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار العملات العربية في مصر الآن
ماذا أقول بعد الأذان؟.. بـ16 كلمة تحل لك شفاعة النبي
حبس تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في النصب والاحتيال
‎بيونسيه تصنع التاريخ بفوزها بجائزة أفضل ألبوم كاونتري في الجرامي 67
أنوسة كوتة تشرح حادث الفيوم: أسود السيرك تتربى على الألفة مع البشر
العدل أساس الملك.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتذر لـ نادر قمر الدولة
ترامب: تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط
قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
دوتشي تحصد جائزة أفضل ألبوم راب في حفل الجرامي 67
ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. انتبه لـ10 أسرار تحقق المعجزات
النجوم يجمعون التبرعات في حفل الجرامي دعما لمتضرري حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. السيطرة على حريق بأحد الفنادق وإجراءات لتقنين أوضاع عربات الحنطور

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد الموافق 2/2/2025 .

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان الحملة المكبرة التى تم تنظيمها بمناطق السيل وأعمال التغطية على مصرف السيل والمحمودية والنفق والحدادين وشارع المطار .

رفع 230 حالة إشغال وقطع التيار الكهربائى العشوائى عن بعض الباعة الجائلين بأسوان

اندلع اليوم حريق فى أحد الفنادق السياحية الصغيرة بمدينة إدفو شمال أسوان، ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.


السيطرةعلى حريق بأحد الفنادق الصغيرة بإدفو شمال أسوان دون خسائر بالأرواح

ينشر صدى البلد أسماء المصابين بحالات اختناق في حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو شمال أسوان ، والذين تم نقلهم لمستشفى النيل، وتماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى .


صدى البلد ينشر أسماء مصابى حريق في فنادق بإدفو شمال أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إحتواء حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو ، والذى نجحت فرق الحماية المدنية بمعاونة المواطنين فى السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء ، و 20 سيارة إسعاف.


تقديم الرعاية الطبية لـ7حالات اختناق فى حريق بفندق بإدفو شمال أسوان|صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بالقيام بأعمال شفط المياه الناتجة عن أعمال الإطفاء لحريق بأحد الفنادق بمدينة إدفو وعودة الأمور لطبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة بمعاونة سيارات شركة مياه الشرب من الشارع الذى يقع به الفندق والمنطقة المحيطة.


بسبب نشوب حريق.. محافظ أسوان يوجه باتخاذ الإجراءات ضد مالك أحد الفنادق

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مكبرة قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والرائد أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها .


ضبط محتويات 30 عربة ومصادرة 3 عربات مخالفة بأسوان
 

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

متحدث الحكومة

قريبا.. حزمة دعم جديدة للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة في المعاشات والمرتبات

الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجه الشهادة الإعدادية في دمياط

معلول وزوجته

المحبة فيكم خسارة.. هل تسبب منشور زوجة علي معلول في دعمه خلال المفاوضات مع الأهلي؟

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

تأخر نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة يثير الجدل .. واستعدادات لإعلانها بهذا الرابط

هواتف Galaxy

تحديث ضخم من سامسونج لهواتف Galaxy القديمة.. شوف تليفونك بينهم

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد يدءا من الأربعاء

ترشيحاتنا

المواد الغذائية

حازم المنوفي: أسعار المواد الغذائية أفضل من العام الماضي

الدكتور الراحل سامي عبد العزيز

تشرفت بأن درس لي.. عمرو أديب ينعى الدكتور سامي عبد العزيز بكلمات مؤثرة

لميس الحديدي

لميس الحديدي ناعية الدكتور سامي عبد العزيز : خبر صادم ومحزن

بالصور

أبرزهم عمر رياض وأميرة أديب.. أبناء النجوم في ماراثون رمضان 2025

أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

مباراة درامية خارج التوقعات.. مسلسلات الأجزاء في رمضان 2025 مفاجآت وجرأة وتشويق.. القائمة كاملة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

صبا مبارك تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

هل يتنقم طارق العريان من أصالة

طارق العريان ينتقم من أصالة ويحذف أغنيتها الشهيرة.. إيه الحكاية؟

دار ايتام المحلة

القصة الكاملة لفيديو التعـ.دي على صغير بملجأ أيتام بالمحلة

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد