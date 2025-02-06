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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمناسبة اقتراب موعده.. عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2025

بمناسبة اقتراب موعده.. عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2025
بمناسبة اقتراب موعده.. عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2025
ولاء خنيزي

يزداد بحث عدد كبير من الأفراد عن عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان، خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء شعائره. ينتظر الملايين شهر رمضان حيث تنتشر معه السعادة والبهجة ويعم الخير والسلام على الأسر المصرية التي تحرص على إقامة التجمعات الأسرية والزيارات العائلية في ذلك الشهر المحبب لدى الأمة الإسلامية. 

أول أيام شهر رمضان

وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك سيبدأ يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ولكن سيتم انتظار تحديد وتدقيق موعد أول أيام شهر الصيام بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال الشهر الكريم، وذلك في يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا.

من ثم، تعلن دار الإفتاء رسميًا عن بدء الشهر، وتعتمد الدول الإسلامية في معرفة بدء شهر رمضان برؤية الهلال، بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية لمعرفة موعد بدء الصيام.

الإجازات الرسمية خلال الشهر المعظم

فيما يخص الإجازات الرسمية في الشهر الكريم، فإنه لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر رمضان 2025، سوى العطلات الأسبوعية في نهاية كل أسبوع، حيث سيبدأ أول أيام الشهر بعطلة أسبوعية وهو يوم السبت الأول من شهر رمضان والموافق 1 مارس 2025، وسينتهي الشهر الكريم بعطلة أسبوعية وهو يوم السبت التاسع والعشرون من شهر رمضان والموافق 29 من شهر مارس 2025.

موعد العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان

  • يوم السبت أول أيام شهر رمضان، والموافق 1 مارس 2025.
  • يوم الجمعة سابع أيام شهر رمضان، والموافق 7 مارس 2025.
  • يوم السبت ثامن أيام شهر رمضان، والموافق 8 مارس 2025.
  • يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان، والموافق 14 مارس 2025.
  • يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان، والموافق 15 مارس 2025.
  • يوم الجمعة الواحد والعشرون من شهر رمضان، والموافق 21 مارس 2025.
  • يوم السبت الثاني والعشرون من شهر رمضان، والموافق 22 مارس 2025.
  • يوم الجمعة الثامن والعشرون من شهر رمضان، والموافق 28 مارس 2025.
  • يوم السبت التاسع والعشرون من شهر رمضان، والموافق 29 مارس 2025.
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