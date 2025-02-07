رشوان توفيق: سعيد بالمشاركة في "نقابل حبيب" وياسمين عبد العزيز روحها حلوة

قال الفنان القدير رشوان توفيق إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل نقابل حبيب، مع ياسمين عبد العزيز، التي وصفها بالمرحة وروحها حلوة وفنانة جميلة.

وأضاف رشوان توفيق لـ صدى البلد: “أجسد شخصية جد خلال الأحداث، والعمل يحمل طابعا اجتمعايأ رومنانسيا مشوقأ”.

واختتم رشوان توفيق أن تصوير المسلسل لا يزال مستمراً ولديه عدة مشاهد متبقية سيتم تصويرها خلال الأيام المقبلة وسوف يتم عرضه في رمضان 2025

تدور أحداث مسلسل "ونقابل حبيب" في إطار اجتماعي ورومانسي ليعيد من جديد ثناية ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

مسلسل ونقابل حببب " بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيورز، نيكول سابا، إيمان السيد، بدرية طلبة، إخراج محمد الخبيري.



