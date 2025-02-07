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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القرية الأولمبية بالاسماعيلية تحتضن بطولة الجمهورية للملاكمة

القرية الاولمبية
القرية الاولمبية
الإسماعيلية انجي هيبة

قال اللواء  محمد صيام مستشار محافظ الاسماعيلية لتطوير الأندية، والمشروعات، إن القرية الأولمبية تستعد خلال شهر فبراير لإستقبال الوفود المشاركة في بطولة الجمهورية للملاكمة (بنين وبنات 2007).

وتقام البطولة في الفترة من ١٠ حتى ۲۸ فبراير ۲۰۲۵ ، والتي ستشهد منافسات قوية بين أبطال الملاكمة المصريين من كلا الجنسين، وأيضا فريق مصر للإمارات إقامة كاملة لـ ۲۰۰ شخص خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، بناءً على توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية بشأن تحويل القرية الأوليمبية الي صرح رياضي سياحى لتعزيز القيمة المضافة للقرية،  ووضع محافظة الاسماعيلية علي خريطة السياحة الرياضية للاقامة بالقرية التى تطل علي قناة السويس.

وأكد "صيام " أن كافة المرافق والغرف الفندقية على اتم استعداد لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين ، وأعضاء الوفود.

وأضاف السيد محمود مدير القرية الأوليمبية أن القرية على أهبة الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي تضمن إقامة مريحة، حيث تم تجهيز غرف الإقامة بأعلى المعايير، إضافة إلى توفير خدمات متكاملة تشمل صالات رياضية، مناطق ترفيهية، وأماكن للاسترخاء.

كما أشار ناصر عواد مدير العلاقات العامة بالقرية إلى أنه أُقيمت فرق متخصصة من العاملين بالقرية لضمان سير العمليات اليومية بسلاسة، مع تلبية احتياجات الفرق المتنوعة من وجبات غذائية خاصة، خدمات طبية

يأتى ذلك عقب اعمال التطوير الشاملة ورفع كفاءة مرافق القرية بالكامل، وحرصت الوفود التى تستقبلها القرية علي الاسراع بالحجز للاقامة الكاملة بالقرية لاقامة المؤتمرات، والبطولات والمعسكرات الرياضية والاستفادة بجودة الملاعب بالقرية.

جدير بالذكر أن القرية الأوليمبية تسعى لتكون منتجع سياحى  للرياضيين، مما يتيح لهم التركيز على أدائهم الرياضي دون أي عوائق، في حين تظل كافة المرافق مفتوحة للوفود لضمان راحتهم طوال فترة إقامتهم.
 

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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