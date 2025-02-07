ضربها على رأسها بالكارع.. القبض على جزار اعتدى على عاملة داخل مسمط بالإسماعيلية

شهد مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية باعتداء جزار علي سيدة تعمل لديه بسبب خلاف مالي ومطالبتها بمستحقاتها المالية لديه.

ونجحت قوات مباحث مركز القنطرة غرب في إلقاء القبض علي المتهم، حيث يجري التحقيق معه.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد اعتداء حوار علي سيدة تدعي أم محمد سعد، تعمل فى محل مصمت بالقنطره غرب الإسماعيلية.



وبحسب رواية شهود العيان في التحقيقات، تعمل السيدة بالأجرة في محل الجزار، وعندما رفضت استلام الشغل لتنظيفه، قام بالاعتداء عليها بالضرب بـ كارع.

وبحسب التحقيقات، عندما طالبته بالحساب القديم برسالة مع شقيقه، ذهب لها وأخذ من أمامها الكارع وضربها على رأسها 15غرزه والخبطه أديت إلى وورم وزرقان فى العين فى وسط السوق ولم يجرؤ أحد للدفاع عن هذه السيده المسنه خوفا من عائلته.

حرر محضر رقم 1128جنح، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.