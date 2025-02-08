وزير الخارجية يشدد على ضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية هاتفيا لنظيره البرتغالي الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.



وأضاف “عبد العاطي” أن أي تصورات لليوم التالي يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وغزة وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.



كما أكد وزير الخارجية المصري ضرورة بقاء الفلسطينيين فى غزة خلال مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار.



وشدد على ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.



وجاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.