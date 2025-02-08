قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو
عودة الانتصارات فى الزمالك.. طرد لاعب وفوز نظيف بالمباراة| مالقصة؟
سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى موقع تسلم المحتجزين الثلاثة في غزة
كثافات وسوء أحوال جوية.. الحالة المرورية أول يوم دراسي بالترم الثاني
حماس تطلق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل 183 سجينًا فلسطينيًا
وزير الخارجية: مصر تتطلع للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع البرتغال
دعاء ليلة النصف من شعبان.. كلمات أوصى بها النبي السيدة عائشة
وزير الخارجية: مصر تتمسك بوحدة الضفة الغربية وغزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية
وصلت لـ 565 ألف جنيه.. شخصان يتزايدان على لوحة سيارة مميزة
انخفاض درجات الحرارة مستمر..حالة الطقس اليوم السبت 8 يناير 2025
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي : سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قوة ملحوظة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

أفاد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قوة ملحوظة، على الرغم من عدم وضوح تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب، على النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع. 


وقال المسؤولون في المجلس، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، إنهم يتبنون نهجًا غير متعجل في خفض أسعار الفائدة، مما يدل على تفكيرهم العميق في السياسات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الأمريكية تسجيل معدل بطالة بلغ 4% خلال الشهر الماضي، مع إضافة 143 ألف وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار التعافي والتوسع في سوق العمل.


وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا أدريانا كوجلر، إن "هذه البيانات تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي"، مضيفة أن "هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وأن التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".

سوق العمل أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كولر

الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر

الايفواري زادي

لاعب فويفودينا الصربي يوقع للزمالك رسميا

علم لبنان- صورة أرشيفية

الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025

على معلول

ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي

جروس

قرار مفاجئ من جروس بعد الفوز على الإسماعيلي

حالة الطقس

شبورة مائية .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

ترشيحاتنا

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة؟ عالم أزهري يجيب

تأخير الاغتسال من الحيض

هل يجوز تأخير الاغتسال من الحيض بسبب البرد؟.. احذرن خطأ شائع

حكم مس المصحف والصيام للحائض

حكم مس المصحف والصيام للحائض .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تفسير رؤية الموز في المنام

تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام
تفسير رؤية الموز في المنام

صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة| شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ يومك بكوب من الماء على الريق؟

ماء
ماء
ماء

فيديو

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد