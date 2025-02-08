الفيدرالي الأمريكي : سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قوة ملحوظة

أفاد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر قوة ملحوظة، على الرغم من عدم وضوح تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب، على النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع.



وقال المسؤولون في المجلس، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، إنهم يتبنون نهجًا غير متعجل في خفض أسعار الفائدة، مما يدل على تفكيرهم العميق في السياسات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الأمريكية تسجيل معدل بطالة بلغ 4% خلال الشهر الماضي، مع إضافة 143 ألف وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار التعافي والتوسع في سوق العمل.



وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا أدريانا كوجلر، إن "هذه البيانات تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي"، مضيفة أن "هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وأن التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".