الإسماعيلية .. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الزقازيق الزراعي، نطاق قرية البعالوة دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة.
تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل رقم 'ر ي و 7583' علي طريق الزقازيق الزراعي بنطاق قرية البعالوة.
دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم لمستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم حيالهم.
تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.