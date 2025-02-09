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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
كريم عاطف

أسدل الستار على بطولة الجمهورية للملاكمة رجال التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وحرص الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد علي متابعة نهائيات  البطولة في وجود أعضاء مجلس الإدارة .

وشهد ختام البطولة عدد من الشخصيات المهمة في الملاكمة، في مقدمتهم لؤي دعبس لؤي دعبس المشرف العام على الألعاب القتالية بنادي الترسانة و رئيس اتحاد شمال افريقيا و المنسق العام لاتحاد المحترفين للملاكمة و المهندس طارق النجار المشرف علي لعبة الملاكمة بنادي الجزيرة، وأشعلت البطولة حماس لاعبي الأندية من أجل شرف الفوز بالانضمام لصفوف المنتخب القومي.

وحصدت المؤسسة العسكرية للمنيا  المركز الأول لمنافسات بطولة الجمهورية بعد التتويج ب6 ميداليات متنوع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين  يليها بالمركز الثاني المؤسسة العسكرية الإسكندرية برصيد 3 ميداليات متنوعة جاءت كالتالي: ميداليتين ذهبيتين وفضية يليها نادي سكة حديد الغربية حصد ذهبيتن وبرونزية.

وتوج مصطفي محمود لاعب نادي المؤسسة العسكرية بالمنيا بذهبية منافسات وزن 48 كجم ،وجاءت الفضية من نصيب حازم محمد حسني لاعب الترسانة ، فيما توج عمرو خالد جمال لاعب نادي سكة حديد الغربية بذهبية منافسات وزن 51 كجم  وحصد محمد مصطفي جلال لاعب المؤسسة العسكرية بأسيوط فضية المنافسات.

وجاءت ذهبية منافسات وزن 57كجم من نصيب امير محمد فرج لاعب الغربية وحصد مصطفي عادل حمدي لاعب المؤسسة العسكرية المنيا فضية المنافسات، وفي منافسات وزن 60 كجم توج  حسام حسن محمد لاعب الجزيرة بذهبية المنافسات بينما ذهبت  الفضية من نصيب فارس فؤاد ثابت لاعب بورفؤاد، وفي وزن 63 ينافس محمود حسن محمد لاعب المؤسسة العسكرية الاسكندرية وجاءت الفضية من نصيب عبد الفتاح هشام لاعب المؤسسة العسكرية المنيا.

وفي منافسات وزن 67 كجم توج يوسف عبد الرحيم لاعب المؤسسة العسكرية الاسكندرية بذهبية المنافسات فيما توج بالفضية الوزن إسلام محمد عبد الغني لاعب المؤسسة العسكرية أسيوط.

 وتوج فيً منافسات وزن 71 كجم أحمد عبد الموجود لاعب مشروع الموهبة فيما جاءت الفضية من نصيب عمرو خالد  لاعب بورفؤاد، أم في منافسات  وزن 75 كجم توج عمر السيد لاعب المؤسسة العسكرية الهايكستب بذهبية المنافسات، فيما جاءت الفضية من نصيب سيف الإسلام مبروك لاعب نادي 23 يوليو.

وفيً منافسات وزن 80 كجم  توج فارس عادل متولي لاعب سكة حديد الغربية بذهبية المنافسات فيما جاء في المركز الثاني ينافس محمد حسام لاعب مشروع الموهبة.
وحسم البطل الأوليمبي عبد الرحمن عرابي لاعب اتحاد الشرطة ذهبية منافسات وزن 86 كجم  وجاءت الميدالية الفضية من نصيب محمود احمد سالم لاعب مشروع الموهبة.
وفي منافسات وزن 92 كجم توج محمد عبد الهادي بذهبية المنافسات ، وجاءت الفضية من نصيب محمود محمد محمود، وفي منافسات وزن  فوق 92 كجم توج محمد حسين فرج بالميدالية الذهبية، فيما توج بالفضية وليد سعيد على. 

في سياق متصل، أكدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي لاتحاد الملاكمة المصري والمحاضر الدولي لدي اللجنة الاولمبية الدولية، أنه تم عقد ورشة علي هامش البطولة للحكام.

وأضافت في تصريحات، أن هذه الورشة الهدف منها تطوير أداء الحكام واثقالهم بما يتمشي مع تطوير الاتحاد المصري.

وتابعت المحاضر الدولي أنه سيكون هناك دورة للحكام وندوات من المقرر عقدها والإعلان عنها خلال البطولات الجمهورية المقبلة.

واشارت الى أن هناك خطة تم وضعها بالتعاون مع لجنة الحكام برئاسة عاطف عبد الهادي من أجل مساعدة الحكام لانجاح اللعبة خاصة أنهم  احد  العناصر الأساسية  التي يجب أن يكون هناك خطة لتطويرهم من أجل المحافظة علي الاستمرارية.

واختتمت نادية عبد الحميد تصريحاتها، أن الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد يسعي بشكل دائما لتطوير عناصر اللعبة وأنه تواجد علي هامش الورشة لمتابعة أحوال الحكام على أرض الواقع بعد أن طالب بتعديل قيم المستحقات لهم خلال البطولات .

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الملاكمة بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

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ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

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