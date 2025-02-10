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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد زيادة الحوادث.. محافظ المنيا يضبط عدد من سيارات نقل الركاب المخالفة

محافظ المنيا تكثيف الحملات المرورية لضبط سائقى الربع نقل المخالفين
محافظ المنيا تكثيف الحملات المرورية لضبط سائقى الربع نقل المخالفين
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم "الاثنين"، موقع حادث تصادم سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل (بيك أب) الذي وقع أول من أمس على الطريق الدائري بسمالوط مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص، وذلك للوقوف على الاسباب ومعرفة أوجه الخلل المؤدية للحادث بتلك المنطقة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة وحملات مرورية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات على الطريق الزراعي للحد من الحوادث وضبط سائقى سيارات ربع النقل المخالفين باستخدام سياراتهم فى نقل المواطنين.

وقاد محافظ المنيا، حملة تفتيشية مكبرة مفاجئة على عدد من مواقف السيارات بمركز سمالوط، لمتابعة تنفيذ القرارات، وخلال جولته، تم ضبط عدد من السيارات ربع النقل (بيك أب) محملة بالركاب وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلي أنه اصدر قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة، مشدداً على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.

وخلال جولته بسمالوط ، تفقد المحافظ قطعة ارض مزمع انشاؤها موقف للسيارات بسمالوط، كما حرص اللواء كدواني على مناقشة المواطنين المتواجدين بالإضافة إلى عدد من السائقين للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الابلاغ عن أي سيارة ربع نقل تحمل مواطنين، موجها جميع قائدي السيارات بعدم تخطي السرعة المقررة، حفاظًاً على أرواحهم وأرواح المواطنين.

يذكر أن المحافظ كان قد أطلق مبادرة لإحلال السيارات ربع النقل (بيك أب) إلى ميكروباصات وبدء تطبيق منظومة الاستبدال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير أقصى وسائل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم بالمواصلات العامة والخاصة.

رافق المحافظ خلال جولته، العميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، أحمد عمران وأحمد عبد الغنى نائبا رئيس مركز سمالوط.

محافظ المنيا حملات مرورية مواقف السيارات حملة مفاجئة سيارات البيك أب إحلال سيارات الربع نقل

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