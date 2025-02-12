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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير على معرض كنوز مطروح للترويج للتراث والمُنتجات البيئية بمحافظة القليوبية

معرض كنوز بالقليوبية
معرض كنوز بالقليوبية
ايمن محمود

يشهد النسخة الأولى لمعرض كنوز مطروح للترويج للتراث والمُنتجات البيئية والتراثية، هدية مطروح للمحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع ما يحتويه المعرض من العديد من المنتجات  التراثية واليدوية ومنتجات البيئة .

ويأتي معرض كنوز مطروح في إطار جهود محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية ودعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

وأكد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح , ان المعرض الذى انطلق يوم ١٠ فبراير ويستمر حتى ٢٨ فبراير الجارى يضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل:المشغولات اليدوية: مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والتطريز والخزف والعطور: مثل العطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء والزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة: مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.ويعتبر هذا المعرض فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

وأشار ان المعرض يتيح  فرصة لأصحاب المصانع والحرف اليدوية والتراثية للتواصل مع المنتجين المحليين في مطروح، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وتبادل الخبرات

كان  محافظ مطروح , و المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق،  قد افتتحوا يوم الاثنين الماضى  معرض كنوز مطروح بحضور أعضاء مجلسي النواب بمحافظة مطروح (النائب عيسي ابو تمر.النائبة فتحية السنوسي..النائب جمال الشورى..الناىبة سحر عيد والنائب حسن ابو قديرة) ، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، ومحمد أنور مدير عام السياحة ورئيس لجنة المعارض وامل عوض مدير تنمية القرية وسارة سرحان منسق وحدة أيادى مصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالقليوبية. واصحاب شركات ومصانع انتاج التمور والزيتون وذلك بحديقة الطفل .

تفقد المحافظون أجنحة المعرض الذى يتكون بمشاركة ٥ شركات لإنتاج التمور والزيتون وعارضى المشغولات اليدوية والتراثية من أبناء مطروح بوحدة أيادى مصر والشباب والمرأة و القادرون بإختلاف، مع الإشادة بالمنتجات المعروضة التى تأتى فى إطار تبادل التراث من خلال إبراز المُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتعزيز التعاون بين المحافظات ودعم الحرف والصناعات المحلية، كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عدد من العروض الفنية .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على استضافة معرض كنوز مطروح في نسخته الأولي ضمن تبادل الخبرات مع التطلع لتوسعة المشاركة مع المحافظات كفرصة للترويج للمنتجات المحلية المتميزة وتعريف أهالي المحافظات بها.

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