أمطار غزيرة وعواصف .. تحذير عاجل من الأرصاد

أمطار غزيرة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس غد الأربعاء، حيث حذرت الهيئة من تعرض مختلف أنحاء الجمهورية لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

أمطار غزيرة على السواحل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الثلاثاء طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على جنوب الصعيد، مع استمرار البرودة ليلاً.

وأضافت غانم خلال تصريحات تليفزيونية أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق محافظة البحر الأحمر، مع احتمال غزارة الأمطار مساءً على السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن غدًا الأربعاء يشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، محافظات الدلتا، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، شمال الوادي الجديد، خليج السويس وسيناء. وستترافق هذه الأمطار برياح عاصفة شديدة البرودة قد تثير الرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سيول وارتفاع منسوب المياه بالطرق

وأكدت غانم أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالطرق والأنفاق وتجمعات مياه قد تؤدي إلى فيضانات محلية محدودة، مع إمكانية تشكل السيول في بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء. كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح الشديدة والعواصف الرعدية مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتشعر أغلب المناطق بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر يوم الخميس بتوابع المنخفض الجوي، مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق، مع تركيز أكبر لهطول الأمطار على سواحل شمال سيناء.



الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها: من المتوقع أن تشهد البلاد الأربعاء المقبل حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تتوافر فرص سقوط أمطار شديدة الغزارة تستمر لساعات على أغلب المناطق، وسط رياح عاصفة شديدة البرودة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، جميع محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أغلب أماكن المناطق التالية: شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وخليج السويس وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتستمر على مناطق عديدة إلى ساعات بكميات كبيرة مما تجعلها ترفع منسوب المياه فى الطرق والأنفاق وتجمعات كبيرة للمياه تعمل على حدوث فيضانات محلية محدودة ببعض الأماكن، بالإضافة لتشكل السيول على بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء.



كما توقعت خرائط الطقس سماع أصوات الرعد الشديدة بالعديد من المناطق ومما قد يرافقه من نشاط للصواعق الهابطة وكذلك الرياح العاصفة الهابطة بشكل مفاجيء، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع يوم الأربعاء بسبب تعمق الكتلة الهوائية القطبية فى أغلب طبقات الجو ليشعر العديد بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.