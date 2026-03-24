قرار في جامعة بنها بـ تعليق الدراسة حضوريًا يومين كاملين
سيول | الأرصاد تحذر من حالة الطقس .. وهذا موقف التعليم والأزهر
جامعة الأزهر: تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس وتحويلها لنظام التعليم عن بُعد
طقس شديد التقلب وأمطار غزيرة| الأرصاد: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد
الجيش الإسرائيلي والشاباك: قضينا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
سحب أرض الزمالك بأكتوبر | ممدوح عباس : في طريقنا إلى الإدارية العليا
الخارجية الصينية لـ إيران: الحوار أفضل من القتال
غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

طقس شديد التقلب وأمطار غزيرة| الأرصاد: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد

ياسمين القصاص

في ظل استمرار تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي على مصر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية قوية خلال الساعات المقبلة، تشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرودة ملحوظة، وهذا التحذير يأتي حفاظا على سلامة المواطنين واستعدادا للتغيرات الجوية المفاجئة.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه بالرغم من انتهاء فصل الشتاء جغرافيا وبداية الربيع 21 مارس إلا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غالبا خفيفة ولكن لفترات طويلة من ليلة الأربعاء 25 مارس 2026 وطوال النهار على معظم مناطق شمالى مصر

وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هذه الأمطار هى المصدر الرئيسى لسكان السواحل فى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وينتظرونها غالبا فى الشتاء".

واختتم: "ويتم من خلالها شحن الخزانات الجوفية، وتخزين كمية فى خزانات السدود الصغيرة المتعددة لاستخدامها طوال العام فى الشرب والزراعة، منها سد الروافعة فى شمال سيناء وسعته حوالى 5 مليون متر مكعب".

وتشهد البلاد خلال الأيام القليلة القادمة حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تمتد حتى يوم الخميس 26 مارس، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة على معظم المناطق، مع فرص لسقوط الأمطار المصحوبة بحبات البرد، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا غدا.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن الطقس مساء اليوم سيشهد دخول منخفض جوي يتعمق عبر بوابة مصر الشمالية الغربية، مصحوبا بأمطار رعدية على مناطق مثل مرسى مطروح والسلوم، لتتقدم مع ساعات فجر الأربعاء إلى الإسكندرية، والدلتا، والقاهرة، وشمال الصعيد، وسيناء.

وتصل ذروة التقلبات الجوية يوم الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تترافق مع حبات البرد على السواحل الشمالية الغربية والدلتا ومدن القناة، وتشمل:
 السلوم، مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، والسويس.

 ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة والجيزة وشمال الصعيد، لتشمل: القاهرة، الجيزة، المنيا، الفيوم، وبني سويف.

ونرصد لكم تحذيرات الطقس المتوقعة:

  • نشاط هبات قوية للرياح على معظم مناطق الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
  • استمرار انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس 26 مارس على معظم المناطق، خاصة خلال ساعات الليل.
  • استمرار فرص سقوط الأمطار، أقل بداية من يوم الأربعاء، وتتراوح بين: 
  • خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.
  • غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية.
  • خفيفة إلى متوسطة تمتد إلى الدلتا، القاهرة، وشمال ووسط الصعيد.
  • تم دعوة المواطنين لمتابعة التحديثات المستمرة للطقس.
  • واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التقلبات الجوية.
