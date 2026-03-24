طقس شديد التقلب وأمطار غزيرة| الأرصاد: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد

في ظل استمرار تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي على مصر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية قوية خلال الساعات المقبلة، تشمل معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرودة ملحوظة، وهذا التحذير يأتي حفاظا على سلامة المواطنين واستعدادا للتغيرات الجوية المفاجئة.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه بالرغم من انتهاء فصل الشتاء جغرافيا وبداية الربيع 21 مارس إلا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غالبا خفيفة ولكن لفترات طويلة من ليلة الأربعاء 25 مارس 2026 وطوال النهار على معظم مناطق شمالى مصر

وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هذه الأمطار هى المصدر الرئيسى لسكان السواحل فى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وينتظرونها غالبا فى الشتاء".

واختتم: "ويتم من خلالها شحن الخزانات الجوفية، وتخزين كمية فى خزانات السدود الصغيرة المتعددة لاستخدامها طوال العام فى الشرب والزراعة، منها سد الروافعة فى شمال سيناء وسعته حوالى 5 مليون متر مكعب".

وتشهد البلاد خلال الأيام القليلة القادمة حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تمتد حتى يوم الخميس 26 مارس، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة على معظم المناطق، مع فرص لسقوط الأمطار المصحوبة بحبات البرد، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا غدا.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن الطقس مساء اليوم سيشهد دخول منخفض جوي يتعمق عبر بوابة مصر الشمالية الغربية، مصحوبا بأمطار رعدية على مناطق مثل مرسى مطروح والسلوم، لتتقدم مع ساعات فجر الأربعاء إلى الإسكندرية، والدلتا، والقاهرة، وشمال الصعيد، وسيناء.

وتصل ذروة التقلبات الجوية يوم الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تترافق مع حبات البرد على السواحل الشمالية الغربية والدلتا ومدن القناة، وتشمل:

السلوم، مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، والسويس.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة والجيزة وشمال الصعيد، لتشمل: القاهرة، الجيزة، المنيا، الفيوم، وبني سويف.

