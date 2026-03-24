محافظ الغربية: على المواطنين توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمواجهة الطقس غير المستقر

أعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم في بيان رسمي للمواطنين بأهمية توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة العامة لمواجهة موجة الطقس غير المستقرة خلال 48 ساعة القادمة.

توجيهات محافظ الغربية

كما وجهت محافظة الغربية في بيانها الصادر بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات خلال هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الأشجار واللافتات الإعلانية.

من ناحية أخري أكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التحرك وإزالة أي تعدٍ في المهد، مشددًا على أن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال فترة الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة على مدار اليوم لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن حماية الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الوطن.