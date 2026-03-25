حسام عبدالمنعم: قطاعات الناشئين بالأندية تعاني من مشكلات باستثناء الزمالك «ماسك نفسه» | فيديو

أكد حسام عبد المنعم، المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بنادي الزمالك، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك ساهم بشكل كبير في سد الفجوات في صفوف الفريق الأول الذي حدث بسبب إيقاف القيد للفريق.

وقال حسام عبد المنعم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قطاعات الناشئين في الأندية في مصر بها مشكلات كثيرة ومجاملات».

واستطرد قائلًا: «النادي الوحيد اللي ماسك نفسه شوية في موضوع قطاع الناشئين هو الزمالك للأمانة، وحتى لما حدث أزمة وقف قيد للنادي قطاع الناشئين أمدّ الفريق الأول بعدد من اللاعبين الرائعين مثل محمد إبراهيم وأنس وائل ويوسف وائل الفرنساوي».

وحول رأيه في أحداث مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، قال عبد المنعم: «توقعت أن يتراجع مستوى الزمالك في الشوط الثاني في لقاء أوتوهو»، مضيفًا أن الزمالك لديه أزمة في عقلية الفريق في الفريق في الفترة الماضية حينما يتقدم في نتيجة المباراة.

واعتبر عبد المنعم أن تصرف محمد صبحي كنا في غنى عنه وجاء بسبب قلة الخبرة من صبحي والعقلية خصوصًا في هذا التوقيت.

وحول رأيه في قائمة منتخب مصر، قال حسام عبد المنعم: «من الأفضل عدم الخوض في الحديث عن قائمة منتخب مصر وانتقاد اختياراته للاعبين ومن الأفضل تقديم الدعم للمنتخب».