أمين تنظيم الجيل: مصر لن تغير مواقفها لشأن عزة رغم الابتزاز الأمريكي

أدان أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إصراره على تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً سافرًا في الشؤون العربية والفلسطينية والتي لن يقبل أحد بها .

وقال محسن في تصريحات له، إن مصر لن تغير موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، رغم كافة الضغوطات والابتزازات الأمريكية ، كما أن مصر تاريخياً كانت وستظل في صف الشعب الفلسطيني، ولن نسمح لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض أي مخطط يضر بمصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل، أن خطط مصر لإعادة إعمار غزة، تنسق بحجج التهجير، حيث تقوم على هدف أساسي لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني دون المساس بأرضه أو تهجيره. مصر تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة بناء غزة وتحقيق التنمية في المنطقة دون المساس بحقوق الفلسطينيين".

كما أكد محسن على ضرورة دعم المواقف العربية الموحدة ضد كافة محاولات التهجير، مشيرا إلى أن الموقف العربي يجب أن يظل ثابتًا في مواجهة هذا المخطط التصفوي، ويجب على جميع الدول العربية أن تقف صفًا واحدًا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة.

و أشار إلى أن تحريف الإعلام الأمريكي لتصريحات ملك الأردن خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدبلوماسية الأمريكية،ليس في علاقاتها بدول الشرق الأوسط ، ولكن بدول العالم اجمع خصوصا في ظل تعدد المشكلات الدولية التي اصطنعها ترامب بتصريحاته بمجرد توليه المنصب ويقطع الطريق على دول العالم في التعامل الدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية .