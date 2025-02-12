قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الأردني: مواقف الملك عبدالله واضحة بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأردن
ردا على ترامب.. أبو مازن: غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع
أبو الغيط: المنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها
تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
غاضب من جروس.. أحمد حسن يكشف سبب غياب شيكابالا
غزة.. جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 270 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار
الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف مصر والسعودية والأردن الرافضة لخطط التهجير
وظائف في الخارج برواتب 72 ألف جنيه شهريا (تفاصيل)
غسل 70 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر فى العملة
وزير الخارجية يترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
اترعب.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور أمام المحلة
سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الأربعاء 12-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم الجيل: مصر لن تغير مواقفها لشأن عزة رغم الابتزاز الأمريكي

أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أدان أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إصراره على تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً سافرًا في الشؤون العربية والفلسطينية والتي لن يقبل أحد بها .

وقال محسن في تصريحات له، إن مصر لن تغير موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، رغم كافة الضغوطات والابتزازات الأمريكية ، كما أن مصر تاريخياً كانت وستظل في صف الشعب الفلسطيني، ولن نسمح لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض أي مخطط يضر بمصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل، أن خطط مصر لإعادة إعمار غزة، تنسق بحجج التهجير، حيث تقوم على هدف أساسي لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني دون المساس بأرضه أو تهجيره. مصر تعمل وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة بناء غزة وتحقيق التنمية في المنطقة دون المساس بحقوق الفلسطينيين".

كما أكد محسن على ضرورة دعم المواقف العربية الموحدة ضد كافة محاولات التهجير، مشيرا إلى أن الموقف العربي يجب أن يظل ثابتًا في مواجهة هذا المخطط التصفوي، ويجب على جميع الدول العربية أن تقف صفًا واحدًا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة.

و أشار إلى أن تحريف الإعلام الأمريكي لتصريحات ملك الأردن خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدبلوماسية الأمريكية،ليس في علاقاتها بدول الشرق الأوسط ، ولكن بدول العالم اجمع خصوصا في ظل تعدد المشكلات الدولية التي اصطنعها ترامب بتصريحاته بمجرد توليه المنصب ويقطع الطريق على دول العالم في التعامل الدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية .

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الضغوطات تهجير الفلسطينيين الابتزازات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردّده من الآن ليوم الجمعة يغفر الله كل ذنوبك

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي

خطة دعوية مكتملة.. البحوث الإسلامية يعلن خريطة توعية شاملة خلال رمضان

المفتي يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى لبحث سُبل التعاون بحضور رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب

المفتي يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى لبحث سُبل التعاون

مفتي الجمهورية بجامعة الأزهر

مفتي الجمهورية: الإسلام لا يترك مجالًا للقفز على الثوابت أو الاستغناء عنها

بالصور

علامات تؤكد خطورة الشخير أثناء النوم إشارات لا يجب تجاهلها

علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم
علامات الشخير أثناء النوم

هل أنت حساس تجاه القطط؟ تعرف على الأعراض وكيفية التعامل معها

حساسية القطط
حساسية القطط
حساسية القطط

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة.. سرّ جديد لجعل شعرك أكثر صحة ولمعانًا

فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة
فوائد زيت النعناع للشعر وعلاج القشرة

5 فوائد مذهلة للتين المجفف.. وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى
5 فوائد مذهلة للتين المجفف: وهذا تأثيره على الجسم وصحة القلب والكلى

فيديو

صابرين

كشفت سر تمردها.. صابرين تكشف عن سر تألقها في الفترة الأخيرة

ريم الباردوى

سر الجوازة الثالثة وسبب اختفائها عن التمثيل.. ريم الباردوي تتصدر الترند بتصريحات جريئة

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد