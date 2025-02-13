غدا .. انطلاق موسم حصاد الفراولة بمحافظة الإسماعيلية

يبدأ موسم حصاد الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، في الرابع عشر من فبراير 2025، حيث يتزامن الحدث مع احتفالات عيد الحب، مما يضفي طابعًا خاصًا على الموسم هذا العام. ويأتي هذا في إطار جهود المحافظة لتعزيز السياحة البيئية، والترويج للإسماعيلية كوجهة زراعية وسياحية متميزة.

وتُعرف فراولة الإسماعيلية بجودتها الفائقة، وتتميز بحجمها المناسب، ونكهتها الغنية، وقدرتها على تحمل الطقس البارد، مما يجعلها خيارًا مفضلًا في الأسواق المحلية والعالمية.



وتعد المحافظة من أبرز مراكز إنتاج الفراولة في مصر، حيث يتم تصدير كميات كبيرة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، نظرًا لمطابقتها للمواصفات الدولية.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفراولة، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تعد المحاصيل المصرية منافسًا قويًا في الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية والسعر التنافسي.

وتوجه محافظة الإسماعيلية دعوة مفتوحة لمحبي الطبيعة وعشاق الفراولة من جميع أنحاء مصر والعالم، للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين سحر الطبيعة ومتعة اكتشاف أسرار زراعة هذا المحصول المميز، مما يجعل موسم الحصاد فرصة ذهبية لاستكشاف جمال الإسماعيلية، ودعم السياحة البيئية في المحافظة.