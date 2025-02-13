لحوم وفوانيس.. توزيع أكثر من 300 هدية على زوار معرض أهلا رمضان بورسعيد

وزعت الغرفة التجارية ببورسعيد، بالتعاون مع العارضين المشاركين في معرض أهلا رمضان، مساء اليوم الخميس، أكثر من 300 هدية على زوار المعرض الذي تقيمه الغرفة أمام مسجد الكريم نطاق حي المناخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.

وتضمنت الهدايا التي تم توزيعها على المواطنين داخل معرض أهلا رمضان عدد من السلع المختلفة ومنها: لحوم، وزيوت، كراتين بيض، أكياس بلح، بقوليلت، أكياس أرز وسكر، عصائر، حلوى، فوانيس رمضان، مصنعات لحوم، كما تم تسليم "تورتة" لمن هو متواجد داخل المعرض وتصادف عيد ميلاده اليوم.

وسادت أجواء من السعادة والبهجة بين المواطنين زوار المعرض الذين ظهروا بشكل حضاري خلال توزيع الهدايا تخللها مجموعة من المسابقات البسيطة، الذين أعربوا عن سعادتهم بالأجواء داخل معرض أهلا رمضان، مُشيدين بالتخفيضات والعروض فضلا عن جودة السلع وتوافرها بكميات كافية، وموجهين الشكر إلى الغرفة التجارية على إقامتها المعرض بهذا المظهر المشرف.

ومن جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، على أن المعرض هو هدية من الغرفة لأبناء بورسعيد الباسلة، وهدفه الوحيد هو خدمة أبناء بورسعيد وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع المختلفة بتخفيضات كبيرة على الأسعار، وجودة عالية، وكميات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه بجانب التخفيضات على الأسعار التي تتراوح ما بين 25% إلى 30% وتجاوزت هذه النسب في العديد من السلع المختلفة، فإن هناك عروضًا يومية، وتوزيع هدايا بشكل مستمر على زوار المعرض بالتعاون مع العارضين المشاركين، مشيدا بالحس الوطني لدى العارضين المشاركين بالمعرض وحرصهم على ظهوره بهذا المظهر الحضاري المُشرف