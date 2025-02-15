قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأسبق: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين غير قانونية
محمد رمضان يكشف عن تفاصيل عن برنامجه " مدفع رمضان "
عمرو أديب: نيويورك تايمز تتكلم عن مقترح طلعت مصطفى لإعمار غزة مثل ترامب
تحرك موحد ضد التهجير | الدول العربية تتكتل لمواجهة اقتراح ترامب.. ماذا يحدث؟
أخبار السيارات| أول وسادة هوائية لحماية الأقدام في الحوادث.. واحذر 3 علامات عند شراء سيارة مستعملة
حلم الأجيال تحقق.. الخطيب يكشف تحديات إنشاء استاد الأهلي الجديد
برايتون يكتسح تشيلسي بثلاثية في البريميرليج
مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل
سلوى عثمان: مسلسل سجن النسا بداية نجوميتي.. وهناك فنانات ظهرن في البداية بـ«جمالهن»| حوار
هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عمرو أديب: الرئيس السيسي رفض التهجير 40 مرة وناقص يحلف على المصحف
عمرو أديب يرد على زاهي حواس: إذا كانت حتشبسوت اهلاوية فأحمس زملكاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أول وسادة هوائية لحماية الأقدام في الحوادث.. واحذر 3 علامات عند شراء سيارة مستعملة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية. إليكم أبرز العناوين:

 

🔹 أكثر ألوان السيارات شعبية في العالم.. تعرف عليها

كشف تقرير حديث عن الألوان الأكثر شيوعًا في عالم السيارات، حيث لا تزال بعض الألوان الكلاسيكية مسيطرة على السوق، بينما بدأ البعض الآخر يكتسب شعبية تدريجية.
اكتشف القائمة

🔹 ابتكار جديد.. شاهد أول وسادة هوائية للأقدام في السيارة

في خطوة لتعزيز الأمان داخل السيارات، تم الكشف عن أول وسادة هوائية لحماية أقدام الركاب، والتي تهدف إلى تقليل الإصابات في الحوادث المرورية.
تعرف على التفاصيل

🔹 بورش تطرد 1900 موظف بسبب السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

كشفت بورش عن الاستغناء عن 1900 موظف في قطاع السيارات الكهربائية، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه الصناعة في ظل التحول إلى الطاقة النظيفة.
إليك التفاصيل الكاملة

🔹 أرخص سيارة كهربائية من فولكس فاجن.. لن تصدق سعرها

كشفت فولكس فاجن عن سيارتها الكهربائية الجديدة ذات السعر المذهل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في الانتقال إلى السيارات الكهربائية بتكلفة منخفضة.
شاهد السعر والمواصفات

🔹 لماذا يجب عليك تجربة قيادة السيارة قبل شرائها؟

تجربة قيادة السيارة قبل شرائها ليست مجرد خطوة إضافية، بل هي عامل حاسم في اختيار السيارة المناسبة، حيث تساعدك على اكتشاف الراحة، الأداء، والاستجابة على الطريق.
تعرف على الأسباب

🔹 3 علامات تحذيرية انتبه إليها عند شراء سيارة مستعملة

عند شراء سيارة مستعملة، هناك إشارات واضحة قد تدل على مشكلات مخفية، مثل الصوت الغريب للمحرك أو تسريب السوائل، والتي يجب الانتباه إليها قبل إتمام الصفقة.
لا تفوت هذه النصائح

سيارات فولكس فاجن سيارات كهربائية سيارة مستعملة أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

فيفا

فيفا يضع اتحاد الكرة في مأزق بسبب الأهلي

صورة الزوج مع نجله محمد

العناية الإلهية أنقذت أطفالهما.. مصرع زوجين في المنوفية بسبب تسرب الغاز

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنانة بشرى

بشرى: المسرح الحالي لا يتناسب مع طموحاتي وشغل الإنتاج خسّرني.. فيديو

اخبار التوك شو

اخبار التوك شو|مصطفى بكري: اللي هيقرب من مصر هنقطع له رجليه..مبروك عطية ينفعل على الهواء بسبب عيد الحب

خالد حميدة

خالد حميدة يكشف عن مشروعه لتوثيق السينما المصرية بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

بالصور

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 فبراير 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 فبراير 2025
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 فبراير 2025
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 فبراير 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 فبراير 2025..كن شجاعًا واتخذ خطوة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 15 فبراير 2025.. ابقَ صبورًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على مسلسلات حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

سعاد صالح

سعاد صالح توجه رسالة لـ شريف مدكور بسبب تصريح عذاب القبر

أحمد العوشي - فهد البطل

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد