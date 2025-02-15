أخبار السيارات| أول وسادة هوائية لحماية الأقدام في الحوادث.. واحذر 3 علامات عند شراء سيارة مستعملة

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية. إليكم أبرز العناوين:

🔹 أكثر ألوان السيارات شعبية في العالم.. تعرف عليها

كشف تقرير حديث عن الألوان الأكثر شيوعًا في عالم السيارات، حيث لا تزال بعض الألوان الكلاسيكية مسيطرة على السوق، بينما بدأ البعض الآخر يكتسب شعبية تدريجية.

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🔹 ابتكار جديد.. شاهد أول وسادة هوائية للأقدام في السيارة

في خطوة لتعزيز الأمان داخل السيارات، تم الكشف عن أول وسادة هوائية لحماية أقدام الركاب، والتي تهدف إلى تقليل الإصابات في الحوادث المرورية.

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🔹 بورش تطرد 1900 موظف بسبب السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

كشفت بورش عن الاستغناء عن 1900 موظف في قطاع السيارات الكهربائية، في خطوة تعكس التحديات التي تواجه الصناعة في ظل التحول إلى الطاقة النظيفة.

إليك التفاصيل الكاملة

🔹 أرخص سيارة كهربائية من فولكس فاجن.. لن تصدق سعرها

كشفت فولكس فاجن عن سيارتها الكهربائية الجديدة ذات السعر المذهل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في الانتقال إلى السيارات الكهربائية بتكلفة منخفضة.

شاهد السعر والمواصفات

🔹 لماذا يجب عليك تجربة قيادة السيارة قبل شرائها؟

تجربة قيادة السيارة قبل شرائها ليست مجرد خطوة إضافية، بل هي عامل حاسم في اختيار السيارة المناسبة، حيث تساعدك على اكتشاف الراحة، الأداء، والاستجابة على الطريق.

تعرف على الأسباب

🔹 3 علامات تحذيرية انتبه إليها عند شراء سيارة مستعملة

عند شراء سيارة مستعملة، هناك إشارات واضحة قد تدل على مشكلات مخفية، مثل الصوت الغريب للمحرك أو تسريب السوائل، والتي يجب الانتباه إليها قبل إتمام الصفقة.

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