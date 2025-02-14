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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكثر ألوان السيارات شعبية في العالم.. تعرف عليها

الوان السيارات
الوان السيارات
عزة عاطف

عند التفكير في شراء سيارة جديدة، غالبًا ما يتردد السائقون بين الألوان التقليدية مثل الرمادي والأسود، وبين الألوان الأكثر جرأة مثل الأصفر أو الأخضر. 

ولكن يبدو أن عام 2024 يشهد تحولًا واضحًا في تفضيلات المستهلكين، وفقًا لـ تقرير الألوان السنوي الذي أعدته شركة BASF، والذي كشف عن تغييرات مفاجئة في اتجاهات ألوان السيارات حول العالم.

ألوان السيارات على الطرقات

لطالما كان اللون الأبيض هو الأكثر انتشارًا بين السيارات لسنوات عديدة، ولكن اتجاهات 2024 تشير إلى أنه بدأ يفسح المجال أمام ألوان أكثر جرأة وتعقيدًا. 

بجانب الألوان المحايدة مثل الرمادي والأسود، بدأ الأصفر والأخضر في تحقيق انتشار متزايد.

اللون الأصفر ضاعف حصته في السوق العالمية، ما دفع شركات مثل فيات لاستخدامه في إطلاق موديلات جديدة مثل جراند باندا.

اللون الأخضر عاد بقوة بعد سنوات من التراجع، ليصبح واحدًا من أكثر الألوان العصرية في السيارات الجديدة.

هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بتغيرات اجتماعية ونفسية بعد جائحة كورونا، حيث يسعى الناس إلى ألوان زاهية تعكس الإيجابية والتجدد.

اتجاهات الألوان في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

لا تزال الألوان المحايدة مثل الرمادي والأسود تحتفظ بشعبيتها في هذه المناطق، لكن هناك تطورًا جديدًا يلوح في الأفق:

  • عودة قوية للون البيج، حيث تضاعفت حصته السوقية تقريبًا، ليصبح رمزًا للأناقة والتطور دون أن يكون مبهرجًا بشكل مبالغ فيه.
  • استمرار صعود اللون الأخضر كأحد الألوان الأكثر رواجًا للمستقبل، ما يعكس تغيّر ذوق المستهلكين.
  • تراجع اللون الأبيض والأزرق مقارنة بالسنوات الماضية، حيث فقدا جزءًا من حصتهما السوقية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ما الذي يعنيه هذا الاتجاه لمشتري السيارات؟

إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة في 2024، فربما يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق، حيث لم تعد الألوان الجريئة مثل الأصفر والأخضر والبيج مجرد خيارات غير مألوفة، بل أصبحت اتجاهًا متزايدًا في السوق.

سيارات سيارات فاخرة ألوان السيارات السيارة الصفراء السيارة البيضاء

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